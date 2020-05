Verwirrung um Ermittlungen der Staatsanwaltschaft

Laut dem Spital sei man erst seit Samstag mit dem Oberstaatsanwalt in Kontakt, die erste Obduktion habe die interne Pathologie durchgeführt. Die Linzer Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt wegen grob fahrlässiger Tötung. Am Sonntagnachmittag sagte ein Sprecher der Linzer Staatsanwaltschaft (der vor den Medienberichten nichts von dem Fall wusste) zur „Krone“: „Wir haben am Sonntag eine weitere Obduktion angeordnet. Das Kepler-Uniklinikum schickt uns außerdem eine Sachverhaltsdarstellung. Das hat sich alles erst durch die Medienberichterstattung ergeben.“ Am Montag wird die Leiche ein zweites Mal obduziert, bereits am Nachmittag könnten Ergebnisse vorliegen.