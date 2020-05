Voraussichtlich am 29. Mai - vorbehaltlich der finalen gesetzlichen Genehmigung - öffnet das beliebte Ausflugs- und Erholungsresort in Frauenkirchen wieder seine Pforten. „Derzeit bereiten wir uns intensiv darauf vor, wie wir die Sicherheits- und Hygienestandards optimal umsetzen können. Wir stehen in engem Kontakt mit den Behörden“, heißt es von den Betreibern.