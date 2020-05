„Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man sich nach acht Wochen endlich wieder in die Arme schließen kann“, ist Sabrina Fries (28) aus dem oberösterreichischen Ried im Innkreis glücklich, dass sie am Muttertag endlich wieder ihre Mama in Deutschland besuchen konnte. Die gebürtige Deutsche litt enorm unter den strengen Grenzkontrollen. Das Gesundheitsministerium erlaubte am Sonntag, dass nahe Angehörige, die auf der anderen Seite der Grenze leben, für 48 Stunden besucht werden dürfen. Und zwar ohne, dass man danach in Heimquarantäne geschickt wird.