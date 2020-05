Viel schneller zum Unfallort

Der Fokus der Motorradstaffel liegt in der Erstversorgung am Unfallort und ist eine optimale Ergänzung zum Rettungswagen. Zum Einsatz kommt die Motorradstaffel aber auch im Bereich der Ambulanzdienste. „Vor allem Veranstalter von sportlichen Großevents, wie Radrennen wollen auf unsere Sanitäter am Motorrad nicht mehr verzichten. Kommt es zu einem Zwischenfall, so sind die Ersthelfer viel rascher am Unfallort. Zudem können die Bewerbe meist ungestört weitergehen“, erklärt Landeseinsatzleiter Lauf.