Da sind gute Nachrichten für alle Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen: Laut Plänen sollen Montag früh 100 Betreuerinnen per Zug aus Rumänien in Wien eintreffen. Die ersten angekommenen Pflegekräfte sind demnach für Wien, Niederösterreich und das Burgenland vorgesehen. Ein weiterer Zug auch für die Steiermark soll am Donnerstag folgen. Die Kosten (100 Euro für die Fahrt, 105 Euro für den Test, 74 Euro für die Unterbringung in einem Hotel für eine Nacht) übernehmen Agenturen und Familien. Die Wirtschaftskammer und einige Bundesländer beteiligen sich – so etwa die Steiermark oder das Burgenland.