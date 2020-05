Die wichtigste Botschaft: „Gesundheitlich geht es mir richtig gut.“ Nach der Saison fehlte ihm in Villach bei der Familie nichts, seit zwei Wochen spult Alex in der Akademie die Trockentrainings (in Kleingruppen) ab. Am freien Samstag ging es mit dem Bike auf den Gaisberg. „Der Muttertag wird nachgefeiert“, fiel das Heimfahren dieses Wochenende flach. Was Alex immer beschäftigt: Wie geht es mit dem Eishockeysport weiter? „Der Liga-Start steht in den Sternen. Trainieren ist aber wichtig. Wenn es losgeht, wollen wir bereit sein.“