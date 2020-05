In ihrer Proklamation - die am 8. Mai 1945, ein Dienstag, in der Kärntner Zeitung abgedruckt wurde - verkündigten diese provisorischen Landesvertreter feierlich: „Kärntner deutscher und slowenischer Sprache, schart euch um die Regierung. Es lebe das demokratische Kärnten im freien Österreich!“ Der Zeitungskopf der ehemaligen NSDAP-Gauzeitung wurde für diese Ausgabe übrigens umgestellt: Der Platz, an dem sich einen Tag zuvor noch das Hakenkreuz befand, ist nun leer (siehe Faksimile).