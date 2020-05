Lehmann soll sich in Berlin hauptsächlich um die sportlichen Belangen kümmern. Was für den Ex-Keeper gesprochen hat? Lehmann hat nicht nur bei einer Vielzahl von internationalen Top-Klubs wie Schalke, Dortmund, Milan oder Arsenal und in der Nationalmannschaft gespielt sondern auch bei Arsene Wenger in London als Co-Trainer gearbeitet. Besonders pikant: Lehmanns Langzeit-Rivale Oliver Kahn hat mit Jahresbeginn als Vorstands-Mitglied bei den Bayern einen ähnlichen Job übernommen.