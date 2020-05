Wirtschaftlicher Stillstand seit 23. März

Am 23. März hatte die Regierung in Dschibuti eine landesweite Ausgangssperre verhängt. Seither herrscht in der kleinen Küstennation wirtschaftlicher Stillstand. In dem strategisch wichtigen Staat am Horn von Afrika wurden laut der Johns-Hopkins-Universität bisher knapp 1200 Infektionsfälle mit dem Coronavirus nachgewiesen, drei Menschen starben.