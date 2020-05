krone.at: Zwei Pflichtspiele hatte der 1. Wiener Neustädter SC im Frühjahr noch absolvieren können, ehe der Coronavirus-Hammer zugeschlagen und die Saison der Regionalliga Ost zum Abbruch verdammt hat. Wie geht es Ihnen als Fußball-Trainer so ganz ohne Fußball, Thomas Flögel?

Thomas Flögel: In erster Linie muss ich sagen, dass meine Familie und ich gesund sind - das ist das Wichtigste, denke ich einmal (lacht). In Sachen Fußball - also das, was wir lieben - ist natürlich mit einem Schlag alles unter den Füßen weggerissen worden. Am Anfang hat man ja noch nicht so richtig gewusst, wo oder wann und wie wir wieder weiterspielen würden. „Das wird wahrscheinlich eh nicht so lange dauern“, hat es immer geheißen. Aber es dauert bis heute an - und es wird sich wahrscheinlich noch länger hinziehen. Das ist für alle Beteiligten extrem zäh, auch für mich als Trainer, wenn man da auf so einem grünen Rasen steht, der sich prächtig erholt hat. Und dann kann man nicht darauf Fußball spielen, kann man die Mannschaft nicht darauf trainieren. Das tut schon weh ...