Leipzig-Sportdirektor Markus Krösche steht einer Verweigerung von Profis für den Trainings- und Wettkampfbetrieb in der deutschen Fußball-Bundesliga offen gegenüber. „Wenn ein Spieler da Bedenken oder vielleicht sogar Angst hat, dann muss man das respektieren“, sagte Krösche am Sonntag in der Sendung „Sky90“.