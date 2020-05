In der Schweiz dürfen nach rund acht Wochen am Montag Kindergärten und Schulen, Geschäfte, Restaurants und Museen wieder öffnen. Sport bis zu fünft ist wieder erlaubt. Außer in Schulen sind überall Hygienemaßnahmen sowie Abstand vorgeschrieben. Wer von zu Hause aus arbeiten kann, soll das weiterhin machen, damit es kein Gedränge im Nahverkehr gibt. Kinos, Casinos, Schwimmbäder, Fitnesszentren und Campingplätze bleiben bis Anfang Juni geschlossen. In der Schweiz gibt es laut Zahlen der Johns-Hopkins-Universität derzeit 30.305 Corona-Infizierte und 1830 Personen, die an Covid-19 verstorben sind. Den ersten bestätigten Corona-Todesfall in der Schweiz gab es am 5. März.