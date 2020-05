Ursprünglich sollte die Veranstaltung am 18. April in New York stattfinden. Nunmehr ist Jacksonville Kampfort mit drei Veranstaltungen binnen acht Tagen. Die UFC hatte ein 25-seitiges Konzept ausgearbeitet, um den aus mehreren Kampfsportarten wie Boxen, Kickboxen, Jiu-Jitsu, Taekwondo, Ringen und Muay Thai bestehenden Vollkontaktsport veranstalten zu können. Covid-19-Tests am Vortag hatten bei einem Kämpfer und zwei seiner Betreuer positive Ergebnisse erbracht. Die drei mussten in Quarantäne gehen. Auch Kampfgericht, Sportler, Trainer und Medienvertreter hatten sich Corona-Tests unterziehen müssen.