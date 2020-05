Häufig werde etwa von Kühen berichtet, die noch tagelang lautstark nach ihrem Nachwuchs rufen, so der Verein. Zumeist würden Kälber direkt nach der Geburt von der Mutter getrennt und müssten in der Folge „häufig allein in kleinen Kälberiglus ausharren“, heißt es seitens des VGT.