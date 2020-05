Pünktlich wie die Maurer finden sich die Eisheiligen Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophie an ihren Gedenktagen in der kommenden Woche in Österreich ein und bescheren uns wechselhaftes Wetter sowie so manchen Kälteeinbruch. Einen Regenschirm bei sich zu haben wird in den nächsten Tagen nicht verkehrt sein, immer wieder ziehen Regenschauer durchs Land, auch Gewitter können dabei sein.