In Israel können eine halbe Million Kinder wieder in Kindergärten und Krippen gehen. Nach fast zwei Monaten Sperre während der Corona-Krise öffneten am Sonntag zu Beginn von Israels Arbeitswoche viele Einrichtungen. Häufig ist die Zahl der Kinder wegen der Hygienevorschriften beschränkt. Aus Sorge vor einer Ansteckung wollen viele Eltern ihre Kinder noch nicht wieder in den Kindergarten schicken.