Siebenfachmillionär will weiter arbeiten gehen

„Ein bisserl ist dieser Gewinn wie frisch verliebt sein“, scherzt der Neo-Millionär weiter. Der letzte Urlaub liegt ein Jahrzehnt zurück, und deshalb will er mit den Kindern - hoffentlich bald - in die USA. „Disneyland, wenn das Fliegen wieder erlaubt ist“, so der Niederösterreicher, dem die Freude anzuhören ist.