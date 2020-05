Sperre ab 19.45 Uhr bis 5 Uhr früh

Diese Arbeit wird ab morgen, Montag, vier Nächte lang in Anspruch nehmen. Heißt: Ab jeweils 19.45 Uhr bis 5 Uhr früh gibt‘s kein Durchfahren, umgeleitet wird durch das Grazer Stadtgebiet. Die Sperre wird auch dafür genutzt, um weitere Wartungs- und Montagearbeiten durchzuführen. So werden etwa auch neue Leiteinrichtungen und die bodennahen Beleuchtungen in den 20 alten Querschlägen (Fluchtwegen) montiert.