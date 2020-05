Die Prater-Schausteller wollen ihre Attraktionen auch am 15. Mai öffnen. Eine entsprechende Petition der Betriebe an Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) wird von der SPÖ Wien-Leopoldstadt unterstützt. Alexander Nikolai, SPÖ-Spitzenkandidat im 2. Bezirk, sorgt sich um die „Institution“: „Der Prater ist Kulturgut und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Leopoldstadt. Wien ohne Prater? Das wäre wie Wien ohne Stephansdom.“ Die wirtschaftliche Existenz von 1200 Menschen stünde in Zeiten der Rekordarbeitslosigkeit auf dem Spiel.