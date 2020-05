Bei der ersten Untersuchung handelt es sich um eine Beobachtungsstudie eines Teams um Joshua Geleris von der Columbia University in New York mit dem Malariamittel Hydroxychloroquin. Dabei wurden die Daten von 1367 Covid-19-Patienten ausgewertet, die am New York Presbyterian Hospital behandelt worden waren und von denen rund die Hälfte der Erkrankten Hydroxychloroquin erhielt, die andere Hälfte nicht. Die Analysen zeigen, dass das Risiko an den Folgen der Lungenkrankheit zu sterben, in beiden Gruppen gleich groß waren.