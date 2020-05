Der britische Premierminister Boris Johnson hat am Sonntag zwar keine Ende, aber zumindest eine vorsichtige Lockerung der Kontaktbeschränkungen in der Coronavirus-Pandemie angekündigt. Die prinzipiellen Ausgangsbeschränkungen bleiben noch bis mindestens zum 1. Juni in Kraft, sagte er in der Fernsehansprache. „Es ist einfach nicht die Zeit, den Lockdown diese Woche zu beenden“, fügte der Regierungschef hinzu. Er stellte zudem ein System von fünf Warnstufen vor, mit denen in Zukunft die Corona-Situation in Großbritannien bewertet werden soll. Weitere Details seines Fahrplans, für die er bereits im Vorfeld Kritik hatte einstecken müssen, werde er am Montag im Parlament vorstellen, so der konservative Politiker.