Horn war in der Nacht auf Samstag in einem Krankenhaus in Las Vegas an den Folgen von Covid-19 gestorben, der Lungenkrankheit, die durch das neuartige Coronavirus ausgelöst wird. Er wurde 75 Jahre alt. Der in Nordenham bei Bremen geborene Dompteur und sein Partner Fischbacher waren als „Siegfried & Roy“ für ihre Auftritte mit weißen Tigern und Löwen weltbekannt.