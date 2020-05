Zweimal Kamerateams in Berlin attackiert

Für welches Medium die Journalisten unterwegs waren, teilte die Polizei nicht mit. Erst am vergangenen Samstag war in Berlin ein Kamerateam der ZDF-Satiresendung „heute-show“ angegriffen worden. Am Tag zuvor war ein ZDF-Team nach Dreharbeiten zum Demonstrationsgeschehen von etwa 20 Vermummten attackiert worden, fünf Mitarbeiter erlitten Verletzungen.