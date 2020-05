„Bezüglich Wettkämpfen hängen wir noch in der Luft, sollte es 2020 eine EM geben, wird sie nicht als Olympia-Quali gelten“, weiß die Sportgymnastin. Die zuvor viel laufen und Rad fahren war, in den eigenen vier Wänden Keulen und Ball aber ruhen ließ: „Ich wollte ja nicht die Einrichtung zertrümmern“, lacht Ruprecht. Das Karriereende war für die weltweit älteste Aktive auf Weltklasse-Niveau trotz der Verschiebung der Spiele in Tokio auf 2021 nie Thema: „Das war keine Option, auf die 12 Monate kommt es nicht mehr an.“