China meldet erstmals seit über einem Monat wieder eine Coronavirus-Infektion in der Millionenstadt Wuhan, wo der Ausbruch der Pandemie ursprünglich entdeckt worden war. Der Fall ist eine der 14 bestätigten Ansteckungen, die China am Sonntag veröffentlichte. Zuletzt war in Wuhan am 3. April eine Infektion festgestellt worden. In der südkoreanischen Hauptstadt Seoul mussten alle Bars und Clubs bis auf Weiteres schließen, nachdem sich ein mit dem Coronavirus infizierter Mann in einem Club aufhielt und dort mehrere Personen ansteckte.