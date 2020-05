Seine beiden Silbernen der Spiele vor 16 Jahren in Athen, die ersten Olympia-Medaillen Österreichs im Schwimmen seit 1912, liegen in Wien bei seinem ehemaligen Sponsor Raiffeisen in einem Schließfach. „Ich habe aber“, lacht Markus Rogan, „den Schlüssel verloren.“ Die Goldene von seinem WM-Triumph 2008 in Manchester, als er über 200 m Rücken den Weltrekord des US-Amerikaners Ryan Lochte um gleich 1,21 Sekunden auf 1:47,84 verbesserte, ist aber bei ihm daheim in Los Angeles.