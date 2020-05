Die Bundesregierung hat am Sonntag die Höhe des am Freitag angekündigten (siehe Video oben) Wirte-Pakets offiziell bestätigt. Es soll - die „Krone“ berichtete - einen Umfang von 400 Millionen Euro erhalten. Ab kommenden Freitag darf die Gastronomie unter strengen Vorgaben zwischen 6 Uhr und 23 Uhr wieder öffnen. „Damit das Wirtshausleben, so wie wir es lieben und kennen, wieder zur Normalität zurückkehren kann, wollen wir ein eigenes Unterstützungspaket schnüren und mit verschiedenen finanziellen Entlastungen den Betrieben den Start in den kommenden Monaten erleichtern“, so Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).