Lust machen auf einen Sommer in Kitzbühel

Vorfreude auf einen Sommer der natürlichen und bodenständigen Erholung will die Sommerkampagne des TVB wecken. Mit der Rückbesinnung, dass im touristischen Sinne die Gamsstadt und die Feriendörfer Reith, Aurach und Jochberg zu einer erholsamen Sommerfrische ins Herz der Alpen einlädt. Und auch in dieser Jahreszeit sportliche Traditionen beim Wandern, Radfahren und Golf großgeschrieben werden.