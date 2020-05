Seinem Ärger über die Regelungen die Kultur betreffend macht Andy Lee Lang in der Corona-Krise auf seiner Facebook-Seite immer wieder Luft. „Wir sind keine Kasperln, die hin und wieder singen oder musizieren, und weil eh alles gut ist, dann gratis Balkonkonzerte geben sollen - das ist unser Beruf!“, stellte er dabei bereits im April in einem offenen Brief an die Politik klar.