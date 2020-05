Wie Sprecher Johann Plach von der Freiwilligen Feuerwehr Gaweinstal berichtete, kam es in der Katastralgemeinde Atzelsdorf der Gemeinde Gaweinstal im Bezirk Mistelbach zu dem folgenschweren Unfall. „Zwei Pkws waren frontal zusammengestoßen und in Brand geraten. Ein Fahrzeug stand bereits in Vollbrand“, so Plach via Aussendung am Samstagnachmittag.