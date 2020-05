Die Regentschaft der Eisheiligen läutet am 11. Mai der bei uns wenig bekannte Mamertus ein. An seinem Tag zieht eine Kaltfront über Österreich. Sie wird aber in Kärnten milder ausfallen. Florian Pfurtscheller vom meteorologischen Dienst Ubimet: „Den Süden wird’s nicht so schlimm treffen; dennoch fallen auch hier die Temperaturen um zehn Grad. Die Schneefallgrenze sinkt zwar unter tausend Meter; in Kärnten dürfte es aber nur im Bereich der Koralpe Schneefälle geben.“