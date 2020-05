Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) macht seine Besorgnis an den täglichen Neuinfektionen fest. So gab es von Freitag bis Samstag insgesamt 59 Infektionen - davon 37 (62,7 Prozent) in Wien. Betrachtet man die Zuwächse seit dem 1. Mai, so ergibt sich ein ähnliches Bild. Bundesweit gab es seit damals 302 Neuinfektionen, davon 170 Fälle in Wien (56 Prozent). „Besonders dort, wo die Zahlen sich deutlich stärker entwickeln, muss ganz genau hingesehen und gehandelt werden“, begründet Nehammer sein Vorgehen.