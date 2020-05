„Eigenverantwortung und Vernunft“

Davor warnt die Regierung nun auch eindringlich: „Nach vielen Wochen der Anstrengung und des konsequenten Handelns in der Corona-Krise ist das wunderbare Wetter am Muttertag ein Geschenk für alle Menschen in Österreich“, sagt Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Nachsatz: „Ich appelliere aber auch heute an Eigenverantwortung und Vernunft. Wir dürfen uns nicht in falscher Sicherheit wiegen.“ Einmal mehr erinnert die türkis-grüne Regierung daran, die Abstandsregeln einzuhalten und auch die Maskenpflicht zu berücksichtigen, um das Virus weiterhin einzudämmen. Mit einem raschen Ende der Corona-Pandemie rechnen Forscher international nämlich keineswegs.