Mehrere Polizisten fast erschossen

Dann verbarrikadierte sich der Schütze auf seinem Balkon, legte sich auf den Bauch, stützte die Waffe auf einem Stahlrohr ab. Als die Polizei eintraf, eröffnete er sogleich das Feuer, nur mit einem Hechtsprung konnten sich die Beamten retten! Ein Schuss schlug in der Hausmauer ein, hinter der sich ein Polizist versteckte – gerade einmal 42 Zentimeter über dessen Kopf! Im Nachbarhaus, das auch getroffen wurde, brachte eine Mutter ihre drei kleinen Kinder gerade noch in Sicherheit, auch eine Kugel in der Gartenschaukel zeugte von den schrecklichen Ereignissen.