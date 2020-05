„A wop bop a loo lop a lop bam boo“ als Initialzündung

Vor 65 Jahren katapultierte Little Richard mit einem unverständlichen Schrei die Musikwelt in den Rock ‘n‘ Roll: „A wop bop a loo lop a lop bam boo“, rief der Musiker 1955 bei den Aufnahmen zu seinem längst legendären Song „Tutti Frutti“ in einem Tonstudio in New Orleans ins Mikrofon. Die Idee zu dem Ausruf war ihm kurz zuvor auf der Bühne gekommen. „Tutti Frutti“ kletterte in den Charts hoch und der bis dahin unbekannte Musiker wurde zum Superstar. Das Lied habe „eine neue Ära der Musik“ eingeleitet, heißt es sogar in der US-Nationalbibliothek, die den Song in ihre Sammlung aufgenommen hat.