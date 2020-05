Filialleiterin in Kufstein

Da sie kein Rückfahrtgeld mehr besaß, absolvierte sie ihr einjähriges, obligatorische „Pflichtjahr“ als Kindermädchen in Innsbruck, um dann eine Ausbildung als Kindergärtnerin anzutreten. „Ab 1940, nachdem ich ein Jahr im Kindergarten von Hopfgarten tätig war, kam ich in den Lebensmittelhandel.“ Im Jänner 1944 wurde sie Filialleiterin bei „Julius Meinl“ in Kufstein. Die damals 21-Jährige war damit am Ende des Krieges verantwortlich für drei Angestellte und den ordnungsgemäßen Umgang mit den seit 1939 eingeführten Lebensmittelkarten in dem Geschäft in der Kaiserbergstraße.