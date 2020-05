Seit knapp drei Wochen führt die Finanzpolizei Kontrollen zu möglichem Sozialabgabe- und Förderbetrug durch. Rund 350 Beamte haben (bis Stand Freitagmittag) 5119 Personen in 1946 Betrieben an 1205 Einsatzorten unter die Lupe genommen. Bei den Razzien wurden in fast jedem 4. Betrieb - insgesamt waren es 460 Fälle - Übertretungen festgestellt.