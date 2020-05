Hunderte arme Menschen hätten vor dem Gouverneurssitz in Firuskoh demonstriert, sagte Provinzrat Abdul Basir Kaderi der Deutschen Presse-Agentur. Sie hätten Mehl und Reis verlangt, die ihnen die Regierung versprochen, aber nicht geliefert hatte. Wegen des Lockdowns in der Corona-Pandemie gibt es in Afghanistan Versorgungsmängel. Das Land hat offiziell etwa 4000 Covid-19-Fälle bei 15.000 getesteten Personen.