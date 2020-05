In Hinblick auf die Wiedereröffnung von Schulen und Kindergärten hat das Ministerium eine präzise Alarmkette erarbeitet, was beim Auftauchen eines Corona-Verdachtsfalles für alle Betroffenen zu tun ist. Der steirische Landesschularzt Günter Polt betont, dass es jetzt besonders wichtig sei, nur völlig gesunde Kinder in die Bildungs- und Betreuungseinrichtungen zu geben. Die Schließung von Schulen ist jederzeit möglich.