850 Vorderweißenbacher bekamen am Samstag um 7 Uhr früh eine Zivilschutz-SMS auf ihr Handy, dass eine Frau seit 5 Uhr früh abgängig sei und man um jeden Hinweis froh sei. „Kurz darauf hat sich ein Mann gemeldet, da er am Weg in die Arbeit gegen halb 6 eine ältere Frau im Bereich eines Waldes gesehen habe. Als er die SMS bekommen hat, hat er dann sofort Alarm geschlagen“, erzählt Johannes Enzenhofer, Bezirks-Feuerwehrkommandant von Urfahr-Umgebung.