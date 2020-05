Gefallen ist diese Aussage am Freitag im Bankettsaal des Weißen Hauses bei einem Treffen mit republikanischen Kongressabgeordneten, bei dem Trump den Einbruch der Wirtschaft in Folge der Covid-19-Beschränkungen beklagte. „Ich denke über einen Impfstoff genauso wie über die Corona-Tests. Das Ganze wird auch ohne einen Impfstoff wieder vorübergehen. Es wird vorübergehen! Das Virus wird verschwinden, hoffentlich. Im Herbst wird es vielleicht noch einmal eine höhere Zahl an Infektionen geben“, so Trump wörtlich.