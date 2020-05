Ab Montag erste Lockerungen in Frankreich

Auf Inlands- sowie auf Kurzstreckenflügen innerhalb Europas würden zudem keine Getränke serviert. Zudem verwies die Airline darauf, dass die Maschinen mit speziellen Viren-Filtern ausgestattet seien, wie sie auch in OP-Sälen eingesetzt würden. In Frankreich treten am Montag erste Lockerungen der strengen Corona-Einschränkungen in Kraft.