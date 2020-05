Hauptquartier des Luftunterstützungsgeschwaders, Fliegerabwehrschule sowie die Bundesfachschule für Flugtechnik sind in Langenlebarn untergebracht. Doch seit Langem wird gemunkelt, dass der Fliegerhorst in die Jahre gekommen ist, wegen Sparprogrammen nur jene Fassaden neu gestrichen wurden, die von außen zu sehen waren. Damit ist jetzt Schluss: Mannschaftsbaracken und Sanitäranlagen werden aufgerüstet oder gleich ganz neu gebaut, auch Kfz-Werkstätten und die Radaranlage des Flugplatzes werden erneuert. In Summe fließen mehr als sieben Millionen Euro in den Fliegerhorst, der 1945 – obwohl damals in sowjetischer Zone gelegen – als US Air Force Station ausgebaut wurde und somit zeitweise auch als Flughafen Wien galt. Bis 1955 bot die PanAm sogar zivile Linienflüge zwischen New York und Langenlebarn an.