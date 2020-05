Zum Start steht er allein im Lokal, auf Personal wird vorerst verzichtet. Jeder zweite Tisch wird auch beim Schnitzelwirt Walter Peck in Pamhagen leer bleiben. Die Öffnungszeiten werden eingeschränkt, die Barhocker hat er schon weggeräumt. Auf den Tischen gibt es keine Tischtücher, damit einfacher desinfiziert werden kann. Das Menü steht auf „Einweg-Speisekarten“, die weggeschmissen werden können. Dass der Umsatz geringer ausfallen wird, als zu Nicht-Corona-Zeiten, ist allen Gastronomen klar. Haubenkoch Max Stiegl vom Gut Purbach tritt daher für eine Anpassung des Steuersatzes in der Gastronomie ein. Andere Wirte haben aus Sorge vor einer Ansteckung bereits angekündigt, vorerst nicht zu öffnen. Laut Wirtschaftskammer werden etwa 80 Prozent der Lokale am 15. Mai wieder starten.