Begonnen hatte alles Anfang März. Eine Sitzung des Pfarrgemeinderates musste der Geistliche abbrechen, weil er sich krank fühlte. „Ich dachte an eine beginnende Grippe, wollte niemanden anstecken“, so Kostrzycki. Am nächsten Tag fieberte er bereits, und Schüttelfrost plagte ihn. Bei der Corona-Hotline wurde er an den Hausarzt verwiesen. Erste Diagnose: Grippe, der Patient wurde mit Antibiotika behandelt. Als nach einer Woche die Symptome nicht nachließen, wurde Kostrzycki doch auf Covid-19 getestet – positiv. Jetzt ist der Pfarrer geheilt. Als langjähriger Blutspender will er mit seinem Blutplasma dazu beitragen, die Pandemie einzudämmen. Und so mit gutem Beispiel vorangehen.