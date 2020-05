Pack die Badehose ein! Coronabedingt starten die steirischen Freibäder heuer mit einer ziemlichen Verspätung in die Saison. Jetzt gibt’s aber endlich Licht am Ende des trockenen Tunnels - Ende Mai sperren die ersten Bäder auf. Für alle Wasserfans in Graz und der näheren Umgebung gibt’s einige Neuerungen, vor allem an der Copacabana in Kalsdorf, wo neue Eigentümer am Ruder sind.