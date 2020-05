Sie sind die beiden Hauptdarsteller im wohl größten politischen Skandal der Zweiten Republik - und der Name einer Partyinsel wird für immer untrennbar mit ihnen verbunden sein. Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus, die Schlüsselfiguren der Ibiza-Affäre, sprechen im (getrennten) Doppelinterview über ihre Zeit nach dem Ausscheiden aus der FPÖ und die folgenschwere Nacht der Finca. Während Strache sich gerade auf den Wien-Wahlkampf vorbereitet und hinter dem Ibiza-Video eine „geheimdienstlich geplante und kriminell vollzogene Falle“ sieht, ist Gudenus damit beschäftigt, ein Unternehmen aufzubauen. Auf die Frage, was sich der ehemalige Klubobmann der Freiheitlichen in jener Nacht dachte, wandelt Gudenus ein Zitat des legendären Musikers Falco ab: „Wer sich an Ibiza erinnern kann, war nicht dabei.“ Beim am 4. Juni startenden Ibiza-U-Ausschuss werden Strache und Gudenus als Zeugen gleich am ersten Tag einvernommen.