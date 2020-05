„Person vorläufig festgenommen“

Wie die Wiener Polizei am frühen Samstagnachmittag auf krone.at-Nachfrage berichtete, habe es sich bei dem Verdächtigen um eine „psychisch beeinträchtigte Person“ gehandelt. Mit Unterstützung von Beamten der WEGA gelang den Polizisten der Zutritt zur betreffenden Wohnung. „Die Person wurde in der Folge vorläufig festgenommen“, so Polizeisprecher Daniel Fürst. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet. Verletzte hatte Vorfall offenbar nicht gefordert.