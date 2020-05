Mehr Unterstützung von Land und Bund in der Corona-Krise fordert LBL-Chef und Bürgermeister von Deutschkreutz, Manfred Kölly. „Die Gemeinden sind die wichtigsten Arbeitgeber im Burgenland. Aber wir können unsere Beschäftigten nicht zur Kurzarbeit anmelden. Dadurch gehen Arbeitsplätze verloren“, kritisiert der Politiker. Er würde sich wie viele Amtskollegen wünschen, dass diese Maßnahme auch für Bedienstete von Gemeinden möglich wäre. „In allen möglichen Bereichen wird Geld in die Hand genommen, um Menschen und Wirtschaft zu unterstützen, aber auf uns wurde offenbar völlig vergessen“, so Kölly.