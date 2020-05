Diese Erkenntnis setzen die Gewerbetreibenden in Eisenstadt gezielt um. Sie rufen die unabhängige „Initiative Innenstadt - Safe in the City“ ins Leben. Seit 14. April haben viele Kaufleute ihre Geschäfte wieder geöffnet, mit 15. Mai zieht die Gastronomie nach. „Wir wollen alle Synergien bündeln und als Einheit für unseren Standort auftreten“, wird betont.